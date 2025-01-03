Коли в Україні відбудуться вибори: Зеленський назвав головну умову

Президент України Володимир Зеленський зробив заяву щодо ймовірних строків виборів. Верховна Рада ухвалить дату наступних виборів президента та парламенту після скасування воєнного стану в країні. До того часу, згідно з Конституцією України, чинні президент і парламент є легітимною владою.

Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю ТСН.ua.

Також президент України наголосив, що не піде на поступки, якщо Росія вимагатиме проведення виборів як умови для початку переговорів.

“Я можу пояснити ситуацію і де-юре, і де-факто. Передусім про вибори, я хочу сказати чесно, ніде не говорять окрім Росії, і дехто говорить в Україні. Мені здається, люди побоюються – які вибори під час війни? А в Росії дуже хочуть цього, щоб підтримувати трек щодо нелегітимності президента України. Згідно з нашою конституцією, вибори президента України та вибори парламенту не можуть відбуватися під час воєнного стану, або нам треба змінювати законодавство, що також неможливо під час дії воєнного стану”, – сказав Зеленський.

Щодо ймовірності проведення виборів у 2025 році, Зеленський підкреслив, що це залежатиме від ситуації на фронті.

“Якщо нам вдасться досягти закінчення гарячої стадії війни в сильній позиції для України, якщо ми це зможемо зробити, у нас залишиться сильна армія, сильний пакет зброї, гарантії безпеки, то після цього, в принципі, можна думати про те, щоб скасувати воєнний стан в Україні. А якщо не буде воєнного стану, то в принципі справа вже за парламентом, який підтримує ту чи іншу дату виборів. Я маю на увазі, що після того, як закінчиться воєнний стан, чекати роки до виборів не потрібно”, – зазначив президент.

За словами Володимира Зеленського, виборчий процес в Україні відбуватиметься виключно за законом і це питання не може бути предметом торгу, якщо Росія висуватиме умовою для початку перемовин проведення виборів в Україні.