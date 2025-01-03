Суспільство

Коли в Україні відбудуться вибори: Зеленський назвав головну умову
3 Січня 2025 07:38
читать на русском →
вибори, зеленський
Президент України Володимир Зеленський / Скриншот із відео ТСН

Президент України Володимир Зеленський зробив заяву щодо ймовірних строків виборів. Верховна Рада ухвалить дату наступних виборів президента та парламенту після скасування воєнного стану в країні. До того часу, згідно з Конституцією України, чинні президент і парламент є легітимною владою.

Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю ТСН.ua.

Також президент України наголосив, що не піде на поступки, якщо Росія вимагатиме проведення виборів як умови для початку переговорів.

“Я можу пояснити ситуацію і де-юре, і де-факто. Передусім про вибори, я хочу сказати чесно, ніде не говорять окрім Росії, і дехто говорить в Україні. Мені здається, люди побоюються – які вибори під час війни? А в Росії дуже хочуть цього, щоб підтримувати трек щодо нелегітимності президента України. Згідно з нашою конституцією, вибори президента України та вибори парламенту не можуть відбуватися під час воєнного стану, або нам треба змінювати законодавство, що також неможливо під час дії воєнного стану”, – сказав Зеленський.

Щодо ймовірності проведення виборів у 2025 році, Зеленський підкреслив, що це залежатиме від ситуації на фронті.

“Якщо нам вдасться досягти закінчення гарячої стадії війни в сильній позиції для України, якщо ми це зможемо зробити, у нас залишиться сильна армія, сильний пакет зброї, гарантії безпеки, то після цього, в принципі, можна думати про те, щоб скасувати воєнний стан в Україні. А якщо не буде воєнного стану, то в принципі справа вже за парламентом, який підтримує ту чи іншу дату виборів. Я маю на увазі, що після того, як закінчиться воєнний стан, чекати роки до виборів не потрібно”, – зазначив президент.

За словами Володимира Зеленського, виборчий процес в Україні відбуватиметься виключно за законом і це питання не може бути предметом торгу, якщо Росія висуватиме умовою для початку перемовин проведення виборів в Україні.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
3 Січня 2025 08:08

Пожежі, руйнації та жертви: правоохоронці показали фото з місць атаки дронів на Київщину
3 Січня 2025 08:27

Майже 90 атак відбили ЗСУ на трьох найгарячіших напрямках фронту
3 Січня 2025 07:38

Коли в Україні відбудуться вибори: Зеленський назвав головну умову
3 Січня 2025 07:17

Одна людина загинула, четверо постраждали внаслідок атаки російських дронів на Київщину
2 Січня 2025 23:51

Зеленський дав перше інтерв’ю у 2025 році: головне
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
усі думки