Суспільство

КМІС: 36% українців мають “ксенофобне ставлення” до “руських” українців

30 Березня 2023 13:11
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36% українців мають «ксенофобне ставлення» до громадян України, які є росіянами за національністю, свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

За даними дослідження, готові допустити їх в своє оточення лише 29% громадян України, а 35% погоджуються, що вони мають жити в Україні (разом 64%).

Соціологи зауважують, що таке ставлення викликає занепокоєння і є «нераціональним і несправедливим».

«Дані соціологічних досліджень показують, що в цілому погляди громадян України – етнічних росіян хоч і дещо відрізняються від поглядів етнічних українців, але не дуже істотно, і ці громадяни так само захищають Україну від ворогів», – йдеться в дослідженні.

Автори опитування також зазначають, що ставлення до росіян-громадян України є набагато кращим, ніж до росіян-громадян Росії, «яких не пускали б в Україну навіть як гостей 80%, але все одно ця ситуація викликає занепокоєння і може негативно вливати на єдність нашого суспільства».

«Можливо, є й методичні аспекти, які вплинули на результати, ситуація під час війни настільки напружена, що знижується рівень розуміння запитань, в якому фігурують росіяни. Для багатьох «росіянин» викликає політичні асоціації, через що йде таке погіршення ставлення і потрібні більш детальні дослідження, можливо, й методичні експерименти, щоб зрозуміти чи адекватно розуміють це запитання респонденти. А зараз багато людей російської національності називають себе українцями в опитуванні, тому що мають саме таку громадянську ідентифікацію», – йдеться в повідомленні.

Водночас, як свідчить опитування, ставлення до внутрішньо переміщених осіб (ВПО) серед українців є «цілком позитивним».

«Готові допустити їх в своє найближче оточення 53%, ще 42% погоджуються, що вони мають жити в Україні (разом 95%). Ксенофобне ставлення до них мають лише 5%», – йдеться в повідомленні.

Ситуація з біженцями, російськомовними громадянами, та з тими, хто залишився на окупованій території – теж не викликає занепокоєння, кажуть соціологи, ксенофобне ставлення до них мають не більше ніж 14% населення України.


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