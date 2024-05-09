Кримінал

Клірик УПЦ МП допомагав окупантам розфарбувати стелу на в’їзді в Херсон

9 Травня 2024 19:01
окупація, сбу
Клірик УПЦ МП агітував за приєднання Херсонщини до РФ / СБУ

Служба безпеки України оголосила про підозру клірику УПЦ МП Назару Шкілю, який, за даними слідства, під час окупації Херсона допомагав розфарбувати в’їзну стелу до міста в кольори російського прапора.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Після російської окупації Херсона він одним із перших підтримав загарбників і пішов з ними на співпрацю як клірик місцевої громади УПЦ МП. Згодом голова окупаційної адміністрації Володимир Сальдо поставив його керівником місцевої окупаційної організації, що діяла як “громадське об’єднання молоді”.

На цій “посаді” фігурант зібрав “однодумців” для розфарбування стели на в’їзді в окупований Херсон у кольори російського прапора.

Окрім цього, Шкіль агітував вірян підтримати псевдореферендум щодо приєднання окупованої Херсонщини до складу РФ. Після звільнення частини області фігурант разом зі своїм батьком, що був настоятелем місцевого храму УПЦ МП, втекли до російського міста Ставрополя.


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