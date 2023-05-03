Кількість жертв у Херсоні невпинно зростає

Станом на зараз у Херсоні та області внаслідок обстрілів – 21 загибла людина, 48 поранених. Усі цивільні. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Залізничний вокзал і переїзд, домівка, будівельний магазин, продуктовий супермаркет, автозаправка – знаєте, що обʼєднує ці місця? Кривавий слід, який залишає Росія своїми снарядами, вбиваючи мирних людей у Херсоні та на Херсонщині.

Станом на зараз – 21 загибла людина! 48 поранених! Усі цивільні! За один неповний день! В одній області! Мої співчуття родинам і близьким загиблих.

Ми ніколи не пробачимо винних. Переможемо країну-зло та змусимо всіх винних відповісти!