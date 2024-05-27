Кількість загиблих внаслідок удару по “Епіцентру” у Харкові зросла до 17

Вночі у зруйнованому «Епіцентрі» в Харкові знайшли ще одне тіло. Кількість загиблих зросла до 17.

Про це повідомив у Фейсбуці керівник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

«Цієї ночі на місці, де був відділ з продажу світильників, знайшли ще одне тіло. Пошуки не припиняються, на жаль, в гіпермаркеті можуть ще залишатися тіла», – написав Болвінов.

Він додав, що слідчі та криміналісти третю добу працюють майже без відпочинку. «Робота не припиняється ні на мить, попри постійні тривоги. Також триває і робота в лабораторії – протягом ночі спеціалісти змогли встановити особи ще двох жертв», – розповів Болвінов.