Суспільство

Кількість загиблих у Дніпрі зросла до шести

29 Грудня 2023 15:24
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дніпро, загиблі

Сили ППО знищили в небі над Дніпропетровщиною 18 ракет. Ще кілька влучили по області. Загинули 6 людей.

Про це у Телеграмі повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Остання інформація щодо наслідків масованої ракетної атаки по нашій області. 18 ракет збили ПвК «Схід» в небі над Дніпропетровщиною. Через влучання по Дніпру, на жаль, вже 6 загиблих. 28 постраждалих. Серед них – 1,5-річна дитина”, – йдеться у повідомленні.

Дві жінки, які вважалися зниклими, вийшли на зв’язок. Рятувальники завершили пошукову операцію.

Окрім торгового центру і пологового будинку, в місті зруйнований вщент один приватний будинок, пошкоджені 8 адмінбудівель, щонайменше два десятки багатоповерхівок, автівки.

На місці працюють усі служби. Комунальники прибирають уламки, вивозять сміття. Благодійники роздають будматеріали. Проходить реєстрація пошкоджень.

Також є влучання у Новомосковську. Постраждали дві людини. Понівечені 13 приватних осель.


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