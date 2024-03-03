Кримінал

Кількість загиблих під завалами будинку в Одесі зросла до 12, знайдені тіла ще двох дітей

3 Березня 2024 20:11
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одеса
Стихійний меморіал на місці трагедії в Одесі / Фото “Думская”

В Одесі кількість загиблих унаслідок удару РФ по житловому будинку зросла до 12, під завалами знайшли 8-річну дівчинку та її 10-річного братика.

Це діти загиблих військових Олега і Тетяни Кравець. Таким чином, загинула вся сім’я – двоє дорослих і троє дітей.

“Ще одна загибла дитина – дівчинка Злата. Їй було 8 років. Рятувальники зараз деблокують їхні з братиком Сергієм тіла. Невимовне жахливе горе для Одеської області та всієї України. Росія – країна-терорист”, – написав у телеграм-каналі начальник Херсонської ОДА Олег Кіпер.

Уночі 2 березня російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками. Дрон влучив у багатоповерховий житловий будинок у спальному районі, зруйнувавши частину під’їзду з 18 квартирами.

Було відомо про 11 загиблих, серед яких чотири жінки та четверо дітей. Постраждали 18 осіб, у лікарнях перебувають троє, двоє з них – у важкому, але стабільному стані.


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