Кількість загиблих під завалами будинку в Одесі зросла до 12, знайдені тіла ще двох дітей

В Одесі кількість загиблих унаслідок удару РФ по житловому будинку зросла до 12, під завалами знайшли 8-річну дівчинку та її 10-річного братика.

Це діти загиблих військових Олега і Тетяни Кравець. Таким чином, загинула вся сім’я – двоє дорослих і троє дітей.

“Ще одна загибла дитина – дівчинка Злата. Їй було 8 років. Рятувальники зараз деблокують їхні з братиком Сергієм тіла. Невимовне жахливе горе для Одеської області та всієї України. Росія – країна-терорист”, – написав у телеграм-каналі начальник Херсонської ОДА Олег Кіпер.

Уночі 2 березня російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками. Дрон влучив у багатоповерховий житловий будинок у спальному районі, зруйнувавши частину під’їзду з 18 квартирами.

Було відомо про 11 загиблих, серед яких чотири жінки та четверо дітей. Постраждали 18 осіб, у лікарнях перебувають троє, двоє з них – у важкому, але стабільному стані.