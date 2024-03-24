Кримінал

Кількість загиблих під час нападу на “Крокус сіті хол” зросла до 137

24 Березня 2024 16:12
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москва
Російський військовослужбовець охороняє територію під час сильної пожежі, що охопила Крокус Сіті Хол після нападу бойовиків / Фото AP

Згідно із заявою російського Слідчого комітету, кількість загиблих під час нападу на “Крокус сіті хол” зросла до 137. Серед жертв – троє дітей. Раніше повідомлялося про 133 загиблих і 152 постраждалих.

Під час огляду місця злочину не виявлено замінованих тіл та інших слідів мінування, стверджує СК.

“З місця трагедії вилучено 4 комплекти бойової амуніції (розвантаження), понад 500 патронів і 28 магазинів, 2 автомати Калашникова, якими були озброєні нападники. Під час затримання підозрюваних на території Брянської області в автомобілі “Рено” виявлено та вилучено пістолет Макарова і магазин від автомата Калашникова”, – йдеться в прес-релізі відомства.


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