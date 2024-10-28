Кримінал

Кількість постраждалих внаслідок російських ударів по Харкову зросла
28 Жовтня 2024 09:13
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обстріли
Медики надають допомогу постраждалій внаслідок російського удару жінці / Фото: ДСНС

Внаслідок російських ударів по трьох районах Харкова кількість постраждалих зросла до 21, з них п’ятеро – діти.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

“Увечері та вночі ворог завдав ударів по Шевченківському, Салтівському та Холодногірському районах міста Харкова, а також по місту Чугуєву Харківської області. Сталися руйнації та пошкодження житлової інфраструктури”, – йдеться у повідомленні.

У Холодногірському районі Харкова досі тривають аварійно-рятувальні роботи.

Загалом, за попередніми даними поранення отримала 21 людина, з них 5 дітей.


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