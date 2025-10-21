Кількість постраждалих у Харкові зросла до 11 людей: фото з місць авіаударів

У ніч з 20 на 21 жовтня збройні сили РФ завдали авіаційних ударів по Харкову. Внаслідок нічної авіаатаки постраждали 11 людей.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

В Індустріальному районі зафіксовано влучання по території приватного сектору. Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди. Вісім жінок та троє чоловіків зазнали гострої реакції на стрес.

Реклама

Реклама

Ще один удар зафіксовано по території цивільного підприємства.

У Немишлянському районі пошкоджено майно субʼєктів господарювання.

“Знайдено ще одне місце влучання КАБу по місту – у цьому випадку постраждало цивільне підприємство”, – написав мер Харкова Ігор Терехов.

За даними правоохоронців, по Харкову було застосовано щонайменше чотири авіаційні боєприпаси. Наразі триває встановлення їх типу.

Як повідомив Терехов, у ніч проти вівторка росіяни завдали по Харкову шести ударів КАБами.