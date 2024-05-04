Кількість постраждалих після удару по Харкову збільшилася до чотирьох

Харків сьогодні знов попав під ракетний обстріл. Окупанти вчергове вдарили по цивільній інфраструктурі міста.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
“Попередньо, є постраждалі. Деталі встановлюються”, – заявив посадовець.
За словами Синєгубова, ворог вдарив ракетою по території підприємства в Індустріальному районі Харкова. Внаслідок цього троє цивільних зазнали поранень.
Пізніше кількість постраждалих, на жаль, зросла.
“Кількість постраждалих збільшилася до чотирьох – троє цивільних чоловіків та одна жінка”, – зазначив очільник ОВА.