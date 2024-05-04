Кримінал

Кількість постраждалих після удару по Харкову збільшилася до чотирьох

4 Травня 2024 17:06
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харків, обстріли
Дим над Харковом, де був приліт по промисловому підприємству / Скріншот відео

Харків сьогодні знов попав під ракетний обстріл. Окупанти вчергове вдарили по цивільній інфраструктурі міста.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Попередньо, є постраждалі. Деталі встановлюються”, – заявив посадовець.

За словами Синєгубова, ворог вдарив ракетою по території підприємства в Індустріальному районі Харкова. Внаслідок цього троє цивільних зазнали поранень.

Пізніше кількість постраждалих, на жаль, зросла.

“Кількість постраждалих збільшилася до чотирьох – троє цивільних чоловіків та одна жінка”, – зазначив очільник ОВА.


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