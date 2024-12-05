Кіберполіцейські затримали шахраїв, які привласнювали фінансові номери українців

На Дніпропетровщині кіберполіцейські затримали групу шахраїв, які обманом отримували доступ до онлайн-банкінгу через перевипуск SIM-карток.

У такий спосіб злочинці завдали потерпілим збитків на суму понад пів мільйона гривень, повідомляє Нацполіція.

Шахраї використовували методи соціальної інженерії: видавали себе за співробітників мобільного оператора, дзвонили жертвам і виманювали конфіденційну інформацію для перевипуску SIM-карток. Отримавши доступ до фінансових номерів, вони входили до системи онлайн-банкінгу та переводили кошти на свої рахунки.

Під час обшуків у місцях проживання та в автомобілях фігурантів правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, телефони, банківські картки та чорнові записи, що підтверджують їхню причетність до злочинів.

Слідство триває, зокрема встановлюються можливі спільники. У викритті схеми брали участь співробітники служби безпеки “ПриватБанка”.