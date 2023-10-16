Катар поверне з Росії чотирьох українських дітей, – ЗМІ

Чотири українські дитини, яких вивезли до росії, повернуться додому протягом наступного тижня. Повернення відбудеться після кількох місяців переговорів за посередництва Катару.

Про це повідомляють Washington Post і Reuters.

Видання уточнюють, що йдеться про дітей віком від 2 до 17 років. Двоє з них уже вдома, ще двоє повернуться «найближчими днями», пише Washington Post.

Зазначається, що до України діти приїдуть різними маршрутами: дехто через Естонію, Латвію, Литву та Польщу, а інші — через Білорусь.

Сприяючи поверненню перших чотирьох дітей, Катар тестував механізм повернення більшої кількості дітей, депортованих до росії, повідомляє Reuters. Це сталося після місяців таємних переговорів із москвою та Києвом.

Wahington Post зазначає, що успіх цього механізму вказує на роль Катару як посередника в переговорах під час глобальних криз. Видання пише, що країна могла б відіграти велику роль і в переговорах щодо війни між Ізраїлем й угрупованням ХАМАС.