Кандидатка у президенти США Гейлі звернулася за охороною до Секретної служби

Кандидатка у президенти США Ніккі Гейлі звернулася за захистом до американської Секретної служби через збільшення загроз на її адресу.

Про це пише газета The Wall Street Journal.

Відомство відповідає за безпеку перших осіб держави. Видання уточнює, що у понеділок, 5 лютого, Гейлі “підтвердила, що надіслала заявку” на надання охорони.

“Загроз було багато. Але це не змусить мене перестати робити те, що я маю робити”, — заявила політикиня.

Відомо, що надання захисту кандидатам у президенти здійснюється на розсуд міністра внутрішньої безпеки США. Це рішення приймається після консультації з дорадчим комітетом Конгресу, до складу якого входять спікер і лідер меншості Палати представників США, лідери більшості та меншості Сенату та додаткові законодавець.

Секретна служба направить запити з детальним описом критеріїв, які допоможуть визначити, чи відповідає кандидат вимогам захисту.