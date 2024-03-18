Суспільство

Канцлер Австрії наголосив на важливості продовження підтримки України

18 Березня 2024 18:32
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україна, австрія
Карл Негаммер / Getty Images

Федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер наголосив на важливості продовження підтримки України, оскільки кожен сигнал про її послаблення лише “посилює російського агресора”.

про це глава австрійського уряду заявив у понеділок під час виступу у головному комітеті Національної ради Австрії, передає АРА

“Кожен сигнал про послаблення підтримки України посилює російського агресора”, – заявив Негаммер.

Він підкреслив, що зменшення підтримки України матиме катастрофічні наслідки. На цьому тлі австрійський канцлер вказав на те, що Росія продовжує атакувати цивільні об’єкти в Україні та прагне до подальших територіальних придбань.

Негаммер зазначив, що тема триваючої війни РФ проти України обговорюватиметься на саміті ЄС 21-22 березня. На ньому він хоче знову закликати країни-члени Євросоюзу звернутися до країн глобального Півдня, щоб покласти край російській війні. На переконання канцлера Австрії, для цього потрібна також підтримка таких країн, як Індія та Китай, особливо для того, щоб забезпечити більш всеосяжний режим санкцій проти Росії.

За словами Негаммера, він також обговорював це питання з президентом Єгипту Абдель Фаттахом ас-Сісі в неділю під час свого візиту до Каїра та з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, коли той перебував у Відні минулого тижня.

Також глава австрійського уряду висловив сподівання, що саміті країн Євросоюзу у Брюсселі дасть зелене світло переговорам про вступ з Боснією і Герцеговиною. 


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