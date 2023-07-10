Суспільство

Канада збільшить кількість своїх військових у Латвії

10 Липня 2023 19:26
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канада, латвія, війська

Канада виділить 2,6 мільярда доларів на трирічне фінансування місії та збільшить кількість канадських військових у Латвії до 2 200 людей.

Про це повідомили в офісі прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо за підсумками його візиту до Латвії.

“Починаючи з цього року Канада виділить 2,6 млрд дол. на продовження на три роки й розширення операції REASSURANCE. Ця операція є внеском Канади у найбільше за покоління зміцнення колективної оборони Альянсу й найчисленнішою закордонною місією, у межах якої буде на постійній основі розгорнуто до 2200 військовослужбовців, що більш ніж удвічі більше, ніж зараз”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Канада закупить та розгорне збройні системи та поповнить склади, а також активізує розвідувальну, кібернетичну та космічну діяльність задля посилення НАТО.

У межах операції Reassurance для стримування можливої російської агресії у Латвії в складі багатонаціонального батальйону шість років несуть службу 540 канадських військових, а загалом до складу батальйону входить понад 1000 осіб.


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