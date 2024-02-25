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Камишин: У нас з’явилась далекобійна зброя, яка вразила ціль на 700 кілометрів

25 Лютого 2024 14:17
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Олександр Камишін на Мюнхенській безпековій конференції. 16 лютого 2024 / Фото з телеграм-каналу @zalizni_zminy

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін розповів, що минулого року Сили оборони почали працювати по цілях в глибині Росії ракетами українського виробництва. Так, українська ракета вразила ціль на відстані 700 кілометрів – на території Росії.

Про це він розповів 25 лютого на форумі “Україна. Рік 2024”.

“Це ракетна програма, але про неї я скажу не більше, ніж президент. У нас з’явилась далекобійна зброя, яка вразила ціль на 700 кілометрів”, – прокоментував Камишін.

Міністр також анонсував успішні наземні операції цього року.

“Минулого року Сили оборони почали працювати по стратегічних цілях в глибинні Росії виробленим в Україні озброєнням. Ми побачили в ділі, в повітрі дронами, побачили їх на морі. Цей рік стане роком, коли ми побачимо їх на землі”, – зазначив Камишін.

Він додав, що цього року, українці дізнаються про наземні роботизовані системи, які Сили оборони застосовуватимуть проти окупантів.


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