Економіка

Камишін заявив, що Україна вийшла на серійне виробництво вітчизняних “Шахедів”

16 Листопада 2023 13:12
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Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що Україна виробляє десятки вітчизняних “шахедів” на місяць.

Його заяву на зібранні Європейської бізнес-асоціації цитує Forbes.

Він сказав, що зараз саме оборонна галузь робить значний внесок у зростання економіки України.

“Починаючи з того, що називають «українським «Шахедом», ми не кажемо назву цього продукту, але вийшли на серійне виробництво його і зараз (виробляємо) десятки на місяць, продовжуючи багатьма іншими позиціями, які ми раніше виробляли зовсім мало, а зараз маємо пристойні цифри”, – сказав Камишін.


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