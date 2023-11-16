Камишін заявив, що Україна вийшла на серійне виробництво вітчизняних “Шахедів”

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що Україна виробляє десятки вітчизняних “шахедів” на місяць.

Його заяву на зібранні Європейської бізнес-асоціації цитує Forbes.

Він сказав, що зараз саме оборонна галузь робить значний внесок у зростання економіки України.

“Починаючи з того, що називають «українським «Шахедом», ми не кажемо назву цього продукту, але вийшли на серійне виробництво його і зараз (виробляємо) десятки на місяць, продовжуючи багатьма іншими позиціями, які ми раніше виробляли зовсім мало, а зараз маємо пристойні цифри”, – сказав Камишін.