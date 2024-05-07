Кабмін підтримав указ президента про створення Сил безпілотних систем

Кабінет Міністрів підтримав проєкт указу президента України про створення окремого роду військ в ЗСУ – Сил безпілотних систем.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

“Сили безпілотних систем – це сучасне і необхідне рішення для ефективного використання нашого бойового потенціалу та технологічної переваги над ворогом на всіх рівнях – стратегічному, оперативному і тактичному – за допомогою безпілотних систем у повітрі, на суходолі та на морі. Для реалізації цієї ініціативи, Міністерство оборони підготує та внесе на засідання Уряду відповідний проєкт Закону України”, – сказав він.

Умєров впевнений, що створення Сил безпілотних систем сприятиме посиленню нашої обороноздатності.