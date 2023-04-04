Політика

Кабмін оновив план з втілення Стратегії деокупації Криму

4 Квітня 2023 20:48
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Кабінет міністрів України схвалив нову редакцію плану заходів щодо реалізації Стратегії деокупації та реінтеграції Криму та Севастополя. Про це 4 квітня повідомила прес-служба Представництва Президента України у Криму.

Згідно з повідомленням, внесені зміни «актуалізують план заходів з урахуванням реалій повномасштабного вторгнення та досвіду відновлення окупованих територій, зокрема, Херсонщини».

«Представництво доповнило новий план завданнями щодо розробки законопроекту щодо особливостей відновлення публічної влади у звільненому Криму, а також визначення критеріїв оцінки проведення виборів на деокупованій території. Оновлення плану дозволить визначити актуальні пріоритети у процесі реінтеграції окупованих територій», – повідомили у Представництві президента України в АРК.

При цьому у відомстві також зазначили, що апаратом Ради національної безпеки і оборони України розпочато збір пропозицій від державних органів влади щодо змін у самій Стратегії деокупації та реінтеграції Криму з метою внесення до неї напрямків, які не можна було передбачити до повномасштабного російського вторгнення.


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