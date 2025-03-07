Економіка

Кабмін додатково виділив на Сили оборони майже 53 млн гривень
7 Березня 2025 21:20
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Головний військовий клінічний госпіталь / Фото: kyivmaps.com
Головний військовий клінічний госпіталь / Фото: kyivmaps.com

Сили оборони України отримають додаткові 52,94 млн гривень з державного бюджету. З них 30 млн гривень спрямують на реконструкцію будівлі Центру крові “Головного військового клінічного госпіталю”.

Про це повідомили в Міноборони.

“Зазначена сума – це надходження субвенції з місцевого бюджету до державного, яка не була використана протягом 2024 року”, – йдеться в повідомленні.

Як зазначили в Міноборони, вказане фінансування буде спрямовано за бюджетною програмою “Забезпечення діяльності Збройних сил України, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їх сімей, ветеранів війни”.

Відомо, що 30 млн гривень з 52,94 буде використано для реконструкції будівлі Центру крові “Головного військового клінічного госпіталю”.


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