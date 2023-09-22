Політика

Кабінет Міністрів розробив створив оперативний штаб на випадок обмеження чи відсутності електроенергії

22 Вересня 2023 18:06
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кабмін, електропостачання

Кабінет Міністрів створив Координаційний штаб із оперативного реагування та забезпечення нормальних умов життєдіяльності населення під час обмеження та/або припинення енергопостачання.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Телеграмі.

“Утворено Координаційний штаб із оперативного реагування та забезпечення нормальних умов життєдіяльності населення під час обмеження та/або припинення постачання електричної енергії. Затверджено склад координаційного штабу та положення про нього”, – написав депутат.

Крім того, уряд доручив головам обласних, Київської міської військових адміністрацій утворити регіональні координаційні штаби із оперативного реагування та забезпечення нормальних умов життєдіяльності населення під час обмеження та/або припинення постачання електрики.


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