Кабінет Міністрів розробив створив оперативний штаб на випадок обмеження чи відсутності електроенергії

Кабінет Міністрів створив Координаційний штаб із оперативного реагування та забезпечення нормальних умов життєдіяльності населення під час обмеження та/або припинення енергопостачання.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Телеграмі.

“Утворено Координаційний штаб із оперативного реагування та забезпечення нормальних умов життєдіяльності населення під час обмеження та/або припинення постачання електричної енергії. Затверджено склад координаційного штабу та положення про нього”, – написав депутат.

Крім того, уряд доручив головам обласних, Київської міської військових адміністрацій утворити регіональні координаційні штаби із оперативного реагування та забезпечення нормальних умов життєдіяльності населення під час обмеження та/або припинення постачання електрики.