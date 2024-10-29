Політика

Ізраїль заборонив діяльність Агентства ООН у справах палестинських біженців у країні
29 Жовтня 2024 08:25
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ізраїль
Активісти протестують проти Агентства ООН для допомоги палестинським біженцям / Фото: Yonatan Sindel/Flash90

Парламент Ізраїлю (Кнесет) схвалив у другому і третьому читаннях два законопроєкти, які забороняють діяльність Близькосхідного агентства ООН у справах палестинських біженців на території країни.

Про це повідомило видання The Times of Israel.

Один законопроєкт фактично припиняє роботу агентства в секторі Газа, на Західному березі Йордану і в Східному Єрусалимі, інший забороняє ізраїльським чиновникам і держорганам контактувати з агентством.

У агенстві ООН заявили, що голосування в Кнесеті “створює небезпечний прецедент”, “суперечить статуту ООН”, а також порушує зобов’язання Ізраїлю за міжнародним правом. Агентство зазначає, що закон посилить страждання палестинців, “особливо в секторі Газа, де люди вже понад рік переживають пекло”.


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