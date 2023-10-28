Ізраїль закликав жителів півночі Гази терміново залишити сектор

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у суботу, 28 жовтня, знову закликала жителів півночі сектора Газа залишити будинки заради власної безпеки перед майбутньою ізраїльською військовою операцією.

“Це термінова військова рекомендація. Задля вашої безпосередньої безпеки ми закликаємо всіх жителів північної частини сектору Газа та міста Газа тимчасово переїхати на південь”, – заявив прес-секретар ЦАХАЛ Даніель Хагарі, наголосивши, що “вікно можливості” для евакуації “скоро закриється”.

За словами Хагарі, майбутня військова операція ізраїльської армії “покликана точно та інтенсивно” нейтралізувати загрозу з боку радикального руху ісламізму ХАМАС, визнаного терористичною організацією в Євросоюзі, США та Ізраїлі. Бойовики ХАМАС використовують як живий щит громадянське населення, а також школи, мечеті та лікарні.