Політика

Ізраїль закликав жителів півночі Гази терміново залишити сектор

28 Жовтня 2023 18:33
читать на русском →
ізраїль

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у суботу, 28 жовтня, знову закликала жителів півночі сектора Газа залишити будинки заради власної безпеки перед майбутньою ізраїльською військовою операцією.

“Це термінова військова рекомендація. Задля вашої безпосередньої безпеки ми закликаємо всіх жителів північної частини сектору Газа та міста Газа тимчасово переїхати на південь”, – заявив прес-секретар ЦАХАЛ Даніель Хагарі, наголосивши, що “вікно можливості” для евакуації “скоро закриється”.

За словами Хагарі, майбутня військова операція ізраїльської армії “покликана точно та інтенсивно” нейтралізувати загрозу з боку радикального руху ісламізму ХАМАС, визнаного терористичною організацією в Євросоюзі, США та Ізраїлі. Бойовики ХАМАС використовують як живий щит громадянське населення, а також школи, мечеті та лікарні.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
28 Жовтня 2023 19:41

Генштаб: На Авдіївському напрямку відбито понад 10 атак, на Мар’їнському – 16
28 Жовтня 2023 20:58

Заступника голови Нацполіції відсторонено від виконання службових обовʼязків
28 Жовтня 2023 20:14

Ердоган – Заходу: ви хочете знову розпалити війну між півмісяцем та хрестом?
28 Жовтня 2023 19:24

Зеленський: Чи працює Статут ООН? Відповіддю на це питання є плач матерів
28 Жовтня 2023 19:01

Ураган у Харкові завалив 78 дерев та пошкодив 32 дахи
Останні новини
усі новини

Думки

Леонід ЛОГВІНЕНКО

Барашек чи баранчик?
Юрій БУТУСОВ

Шойгу кинув у бій ПВК Вагнер. Що змінилося навколо Авдіївки
Юрій ЛУЦЕНКО

Напад рос-іранських терористів на Ізраіль нарешті припиняє страусину політику розніженого Заходу
Юрий САПРОНОВ

Не звали. Как волонтера
Віталій ПОРТНИКОВ

ЗСУ вдарили “атакамсами”
Олексій АРЕСТОВИЧ

SANTA MARIA COREDEMPTOR
усі думки