Ізраїль відновив бойові дії у Секторі Газа

Ізраїльська армія оголосила про відновлення бойових дій у Секторі Газа та проти бойовиків ХАМАС у п’ятницю, 1 грудня.

Про це повідомляє ЦАХАЛ.

“ХАМАС порушив оперативну паузу і, крім того, обстріляв ізраїльську територію”, – заявили в ЦАХАЛ.

У зв’язку з цим ізраїльські війська прийняли рішення щодо відновлення бойових дій на території Сектору Газа та проти терористичної організації ХАМАС.

Окрім цього, за даними місцевих ЗМІ, незадовго до цього звуки стрільби, а також сигнал повітряної тривоги було оголошено на півночі Ізраїля.