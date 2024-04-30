Ізраїль увійде в Рафах, – Нетаньягу

ЦАХАЛ проведе військову операцію у місті Рафах не залежно від того, чи буде укладена угода щодо перемир’я з ХАМАС.

Про це заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, передає The Times Of Israel.

“Ідея про те, що ми зупинимо війну до того, як ми досягнемо всіх її цілей — не можлива. Ми увійдемо в Рафах і ліквідуємо там батальйони ХАМАС — незалежно від того, буде угода (про перемир’я) чи ні — для досягнення повної перемоги”, — сказав глава ізраїльського уряду.

Водночас Нетаньягу не назвав точної дати початку проведення військової операції у Рафаху.