Ізраїль розпочав операцію в районі лікарні, де розташований оперативний центр ХАМАС

Армія Ізраїлю проводить військову операцію в лікарні Шифа, де розташований оперативний центр палестинського угруповання ХАМАС.

Про це йдеться у повідомленні ЦАХАЛ.

ЦАХАЛ повідомляє, що «на основі розвідувальної інформації та оперативної необхідності сили Армії оборони Ізраїлю проводять точну й цілеспрямовану операцію проти ХАМАС у районі в лікарні Шифа.

«Сили ЦАХАЛ включають медичні бригади й арабськомовних фахівців, які пройшли спеціальну підготовку, щоб підготуватися до роботи в цій складній і чутливій ситуації, з наміром не завдати шкоди цивільному населенню, яке використовується ХАМАС як живий щит», — ідеться в повідомленні. Там додали, що використання лікарні Шифа у військових цілях ставить під загрозу її захищений міжнародним правом статус.

Учора Ізраїль вказав органам влади в Газі, що всі військові дії на території лікарні мають бути припинені протягом 12 годин.

«На жаль, цього не сталося», — зазначили в ізраїльській армії, закликавши «всіх терористів ХАМАС, присутніх у лікарні, здатися».