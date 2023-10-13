Ізраїль отримає від Британії військову допомогу

Велика Британія відправить два кораблі Королівського флоту та літаки спостереження в східне Середземномор’я в планах «зміцнити безпеку”.

Про це повідомляє BBC.

Літак розпочне патрулювання вже сьогодні, 13 жовтня, щоб “відстежувати загрози регіональній стабільності, такі як передача зброї терористичним групам”.

Також відправляються три вертольоти Merlin і загін Королівської морської піхоти. Ріші Сунак розмовляв із прем’єр-міністром Ізраїлю в четвер, щоб підтвердити підтримку Сполученого Королівства.

“Додаткова військова допомога буде розгорнута найближчими днями для зміцнення безпеки в ширшому регіоні та пом’якшення будь-яких спроб ескалації конфлікту”, – йдеться у заяві Дауніг Стріт.