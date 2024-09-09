Суспільство

Ізраїль атакував міста Сирії, є поранені та загиблі
9 Вересня 2024 08:26
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ізраїль
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Ізраїль завдав 15 авіаударів по кількох містах Сирії, включаючи Дамаск, Хомс, Хаму і Тартус, в результаті чого щонайменше 4 людини загинуло, 15 поранено.

Про це повідомляє Al-Mayadeen.

За даними видання, внаслідок авіаударів по околицях міста Масяф у провінції Хама, загинуло 4 людини, щонайменше 15 отримали поранення.

“Ізраїльська агресія також спричинила значні пошкодження на трасі Масьяф-Ваді аль-Оюн, що, своєю чергою, призвело до сильної пожежі”, – йдеться у повідомленні.

Наразі пожежні команди працюють над її локалізацією. 

Кореспондент Al Mayadeen в Сирії також повідомив про шість вибухів в околицях Масьяфа і західної частини Хами, зазначивши, що сирійська ППО перехопила і відбила ізраїльські ракети, запущені в бік Тартуса і західної частини Хами. 

Згідно з повідомленнями, ракети були запущені з півдня Лівану в напрямку східної і північної Сирії. 

За даними Reuters, що посилається на два джерела регіональної розвідки, удари були завдані по великому військовому дослідницькому центру з виробництва хімічної зброї, розташованому неподалік від Місяфа. Вважається, що там знаходиться група іранських військових експертів, які займаються виробництвом зброї.


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