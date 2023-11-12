Із Куп’янського району залишилося евакуювати 43 дитини – Синєгубов

Протягом доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів.

За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, під ударами окупантів перебували Малі Проходи Харківського району, Стариця та Вовчанські Хутори Чугуївського району, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп’янського району та інші населені пункти.

Постраждалих від обстрілів за добу не зафіксовано.

Повідомляється також, що близько 17:00 на дорозі між с. Гракове та с. Мосьпанове Чугуївського району на вибухонебезпечний предмет наїхало вантажне авто. Водій 47 років зазнав поранення та був госпіталізований в стані середньої тяжкості.

На Куп’янському напрямку наші захисники за добу відбили 7 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки.

Станом на 11.11.2023 із небезпечних громад Куп’янського району евакуювали 249 дітей. Підлягають евакуації ще 43. Евакуація триває.