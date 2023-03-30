ISW: Росіяни просунулися в Бахмуті та під Авдіївкою

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у черговому щоденному зведенні повідомляє про невелике просування російських частин у Бахмуті та з двох боків від Авдіївки.

Спираючись на опубліковані в мережах та геолоковані відео, аналітики ISW пишуть, що росіяни трохи просунулися на півдні та південному заході Бахмута.

Днем раніше ISW писав, що, за його підрахунками, загони ПВК “Вагнер” в результаті багатомісячних боїв зайняли зараз приблизно дві третини території Бахмута – невеликого міста, де до війни жили близько 70 тис. осіб.

Крім того, дані з відкритих джерел дозволяють ISW припускати, що в останні день-два російські частини трохи просунулися і з обох боків від Авдіївки – міста, розташованого поряд із Донецьком.

“Геолоковані зйомки, опубліковані 29 березня, показують, що російські сили, ймовірно, просунулися на північ від Водяного (8 км на південний захід від Авдіївки) і у Веселому (7 км на північний схід від Авдіївки)”, – пише ISW.

Село Веселе насправді знаходиться прямо на північ від Авдіївки, всього за кілометр від її найближчої околиці.

Авдіївка, яку росіяни штурмували з першого дня війни, зараз виявилася охоплена ними з трьох сторін, але не оточена.

Щодо змін лінії фронту на інших ділянках в останні день-два ISW надійних відомостей не знайшов – є лише дані про атаки та контратаки сторін у районі Куп’янська, між Кремінною та Лиманом та в інших місцях.