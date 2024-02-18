Політика

ISW: Росія захопила Авдіївку завдяки пануванню в повітрі

18 Лютого 2024 08:52
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ISW
Військовослужбовці 3-ї штурмової бригади під час навчань з розмінування окопів / Фото Getty Images

Російській армії вдалося захопити місто Авдіївка в Донецькій області України завдяки тимчасовій і локальній перевазі в повітрі – росіяни зуміли надати своїм наземним військам підтримку з повітря в останні дні їхнього наступу. Про це йдеться в щоденному зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW). Ймовірно, це перший подібний випадок за час повномасштабної війни, пишуть експерти інституту.

Від початку 2023 року російські війська нарощували застосування планувальних бомб. В Авдіївці російські військові вперше масштабно застосували такі бомби для забезпечення підтримки з повітря піхоті, що наступає, зазначають експерти. Це свідчить про те, що ЗСУ не змогли достатньою мірою закрити повітряний простір над Авдіївкою.

ISW звертає увагу на дані, які 17 лютого наводить представник української бригади, що діє поблизу Авдіївки. Він стверджував, що за минулу добу російські сили випустили по українських позиціях в Авдіївці 60 плануючих бомб КАБ. За іншими даними, за останні дні росіяни застосували в цьому районі до 500 таких бомб.

Експерти ISW констатують, що затримки західної допомоги Києву можуть ще сильніше скоротити можливості української протиповітряної оборони, а перевага в повітрі дасть змогу російським військам агресивніше просуватися вперед.

У суботу українське командування і президент Володимир Зеленський оголосили про вихід сил ЗСУ зі зруйнованого міста, яке російські війська штурмували чотири місяці.


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