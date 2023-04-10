Політика

ISW: Росія експортує систематичні релігійні переслідування

10 Квітня 2023 07:14
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ISW

Російська окупаційна влада, ймовірно, вдається до систематичних релігійних утисків у окупованих частинах України – про це йдеться в спеціальному звіті американського Інституту дослідження війни щодо релігійної політики Кремля.

Інститут повідомляє про щонайменше 76 актів релігійних гонінь російських військових в Україні. Зокрема, окупанти закрили, націоналізували або примусово перевели щонайменше 26 місць поклоніння до Російської православної церкви, а також вбили або викрали щонайменше 29 кліриків та пограбували або сплюндрували 13 релігійних об’єктів.

«Ці випадки релігійних репресій не є поодинокими інцидентами, а радше частиною цілеспрямованої кампанії з систематичного викорінення «небажаних» релігійних організацій в Україні та просування Московського патріархату», – вважають дослідники.

Вони також вказують на придушення релігійної свободи в самій Росії, озвучуючи висновок, що Москва «експортує свою державну політику систематичного релігійного переслідування до окупованих регіонів України».

Як приклад утисків «виразно культурно українських конфесій», ISW наводить викрадення двох греко-католицьких священників у Бердянську та закриття Української грецо-католицької церкви і закриття протестантської пастви в Мелітополі.

Інститут припускає, що Кремль може закликати до припинення вогню на час православного Великодня 16 квітня, як це було на Різдво за східним обрядом у січні 2023 року.


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