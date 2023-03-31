ISW: Путін зробив ставку на мобілізацію резервістів

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у черговому зведенні пише, що оголошений з 1 квітня весняний призов може перешкодити Росії готувати поповнення для армії, яка воює в Україні.

ISW нагадує, що, на його враження, російський президент Путін вважає небезпечним для стабільності своєї влади відправляти на війну молодих призовників – і тому зробив ставку на мобілізацію резервістів та набір добровольців.

Тому призовники, швидше за все, воювати не поїдуть – але їх все одно також треба десь навчати.

“Навчальні потужності Росії обмежені, і те, що їх займуть призовники, які не воюватимуть в Україні в 2023 році, позбавляє Кремль можливості навчати резервістів та добровольців, які воюватимуть”, – міркують автори зведення ISW.

Вони припускають, що російська держава може спробувати набрати поповнення для частин в Україні, примушуючи чи вмовляючи підписати контракт якусь частину солдатів, що закінчують службу на заклик і вже певною мірою підготовлені до того, щоб воювати.

“Але наскільки успішним може бути це підприємство далеко не ясно”, – зазначають аналітики Інституту вивчення війни.