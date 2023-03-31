Політика

ISW: Путін зробив ставку на мобілізацію резервістів

31 Березня 2023 06:57
46
читать на русском →
ISW

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у черговому зведенні пише, що оголошений з 1 квітня весняний призов може перешкодити Росії готувати поповнення для армії, яка воює в Україні.

ISW нагадує, що, на його враження, російський президент Путін вважає небезпечним для стабільності своєї влади відправляти на війну молодих призовників – і тому зробив ставку на мобілізацію резервістів та набір добровольців.

Тому призовники, швидше за все, воювати не поїдуть – але їх все одно також треба десь навчати.

“Навчальні потужності Росії обмежені, і те, що їх займуть призовники, які не воюватимуть в Україні в 2023 році, позбавляє Кремль можливості навчати резервістів та добровольців, які воюватимуть”, – міркують автори зведення ISW.

Вони припускають, що російська держава може спробувати набрати поповнення для частин в Україні, примушуючи чи вмовляючи підписати контракт якусь частину солдатів, що закінчують службу на заклик і вже певною мірою підготовлені до того, щоб воювати.

“Але наскільки успішним може бути це підприємство далеко не ясно”, – зазначають аналітики Інституту вивчення війни.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
31 Березня 2023 08:47
70

П’ятеро людей зазнали поранень після нічної атаки на Харків та область
31 Березня 2023 09:54
0

Росія стає головою Ради безпеки ООН. Що це означає для України
31 Березня 2023 08:23
13

Туреччина схвалила вступ Фінляндії до НАТО
31 Березня 2023 08:08
34

Україна бойкотуватиме змагання за участю росіян
31 Березня 2023 07:37
17

У Бахмуті за добу відбито 22 ворожі атаки – Генштаб
Останні новини
усі новини

Думки

Альфред КОХ

Что, Коля, забыл как ты жрал ножки Буша у себя в Карелии?..
Андреас КЛЮТ

Путін підвищив ставку ядерною зброєю в Білорусі
Михайло ФЕДОРОВ

Новий підхід до управління системою освіти, розвиток інновацій та мілтек
Александр КИРШ

Обманутые проститутки, или “Хорошие русские”
Юрій ЛУЦЕНКО

Слова Байдена “він – убивця” набули юридичного сенсу
Александр КИРШ

Америчку обидели, или ReaperЛ-ХАРБОР?
усі думки