Політика

ISW: Кремль намагається дискредитувати Євгена Пригожина

11 Квітня 2023 07:09
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пвк, ISW

Публічна дискусія міністерства закордонних справ Росії та фінансиста приватної військової компанії “Вагнер” Євгена Пригожина є продовженням зусиль Кремля з дискредитації підприємця, йдеться у новому огляді американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські урядові установи, ймовірно, прагнуть припинити будь-які спроби Пригожина заручитися громадською чи політичною підтримкою, зазначають аналітики. Сам підприємець намагається “подати себе державним діячем, здатним впливати на іноземні справи”, а також перебільшує роль сил “Групи Вагнера” у діях Росії в Україні, зазначають експерти ISW.

Пригожин 7 квітня розкритикував роботу МЗС в Африці, заявивши, що ПВК стикається з “колосальними труднощами” при взаємодії з міністерством закордонних справ та іншими державними структурами у регіоні. Зовнішньополітичне відомство у відповідь зазначило, що низка заходів у Раді Безпеки ООН присвячена африканському порядку. Проте бізнесмен заявив, що запропоновані МЗС теми для обговорення “не вирішують найгостріші та найважливіші проблеми”.


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