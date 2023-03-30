Політика

ISW: Іран може збільшити постачання зброї Росії

30 Березня 2023 07:31
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ISW

Американський Інститут дослідження війни (ISW) прокоментував у останньому звіті візит міністра закордонних справ Ірану Аміра Абдоллахіяна до Москви і його зустріч із російським колегою Сергієм Лавровим 29 березня.

«Абдоллахіян заявив, що російські та іранські посадовці на останній стадії підписання угоди про співпрацю… Абдоллахіян і Лавров, ймовірно, ймовірно, обговорили продовження зусиль Росії щодо закупівлі іранських систем озброєння для використання в Україні та завершення угоди щодо надання Росією Ірану штурмовиків Су-35», – йдеться в документі.

ISW вказує на повідомлення українського Центру національного спротиву, за яким іранська влада планує надати приватній військовій компанії «Вагнер» дрони Shahed-131, а найманці ПВК почали тренуватися оперувати цими дронами.

Водночас Інститут немає підтверджень, що вагнерівці вже застосували іранські дрони в Україні.

«Раніше ISW оцінював, що Росія покладається на Іран щодо військової та технологічної підтримки в Україні, і що деякі іранські співробітники, ймовірно, знаходяться в Україні, безпосередньо підтримуючи російські атаки на українську інфраструктуру. Ймовірно, Іран намагається зміцнити двосторонні стосунки безпеки з Росією, в яких обидва будуть більш рівноправними партнерами, і, ймовірно, збільшить поставки зброї Росії для досягнення цієї мети», – додають автори звіту.


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