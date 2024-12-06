Іран звинуватив Україну у підтримці сирійських повстанців 

В Ірані заявили, що Україна нібито підтримує сирійських повстанців і продає американську зброю. Помічник міністра закордонних справ Ірану Моджтаба Демірчілу висунув ці звинувачення, посилаючись на “деякі повідомлення”.

Про це повідомляє видання Mehr.

За словами Демірчілу, “деякі українські посадовці” могли бути причетними до незаконного продажу зброї, яку Україна отримала від США. Окрім того, він звинуватив Україну в підтримці “терористичних груп у Сирії”, маючи на увазі повстанців, які виступають проти уряду Башара Асада.

Демірчілу також засудив українські заяви про роль Ірану у війні Росії проти України.

Тим часом МЗС України рекомендує українцям утриматися від поїздок до Сирії через небезпечну ситуацію в регіоні, а тим, хто там перебуває, радять дотримуватись заходів безпеки.