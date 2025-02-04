Політика

Іран вивчає коротший шлях розробки ядерної зброї, – NYT
4 Лютого 2025 12:42
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Випробування іранської балістичної ракети Khorramshahr-4 / Фото з іранських медіа
Випробування іранської балістичної ракети Khorramshahr-4 / Фото з іранських медіа

Іранські інженери вивчають більш швидкий підхід до розробки ядерної зброї, свідчать оцінки розвідки США. Про це пише The New York Times із посиланням на кількох американських чиновників.

Джерела NYT розповіли, що нові розвіддані були зібрані в останні місяці роботи адміністрації Джо Байдена, а потім передані команді національної безпеки Трампа.

За даними розвідки, іранські вчені шукають короткий шлях, який дав би їм змогу перетворити зростаючі запаси ядерного палива на працездатну зброю за кілька місяців, а не за рік або більше – але тільки в тому разі, якщо Тегеран ухвалить рішення вступити в «ядерні перегони».

Протягом багатьох років, як пише NYT, американські чиновники оцінювали, що Ірану знадобиться від року до півтора року, щоб перетворити високозбагачений (до 90% і вище) уран на складну боєголовку, яку можна встановити на балістичну ракету.

При цьому, як зазначає NYT, є ймовірність, що президент Ірану Масуд Пезешкіан і МЗС країни не обізнані про те, над чим працює Корпус вартових ісламської революції і можуть не знати про ядерні розробки.


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