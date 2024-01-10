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Іран розробив для Росії нову модель “шахеда”, – Sky News

10 Січня 2024 11:37
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іран, росія, зброя

Іран розробив для Росії нову модель дрона-камікадзе “Shahed-107” для війни проти України. Також Тегеран готується передати Москві ракети класу “земля-земля”.

Про це повідомляє Sky News.

За словами джерел, декілька одиниць спеціально розробленого дрона вже запропонували  Росії в рамках угоди, вартість якої оцінюється в понад 2 мільйони доларів США.

Зазначається, що новий безпілотник “Shahed-107” належить до сімейства безпілотних літальних апаратів Shahed-101 з V-подібним “хвостом”.  Його довжина – близько 2,5 метрів і розмах крил – три метри, дрон можна запускати з транспортного засобу. Він може долати відстані до 1 500 км.

Передбачається, що новий безпілотник буде оснащений трансмітером для передачі відео. 

Джерело також стверджує, що іранські Сили безпеки разом із росіянами провели випробування БПЛА на авіабазі в Ірані.


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