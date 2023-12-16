Ініціативна група підтримала самовисування Путіна

Ініціативна група виборців підтримала кандидатуру Володимира Путіна як самовисуванця на майбутніх виборах президента Росії у березні 2024 року.

Як передає “Інтерфакс”, відповідне рішення було ухвалено у суботу на зборах ініціативної групи виборців.

Голова виконкому “Народного фронту” Михайло Кузнєцов під час зборів повідомив, що рішення було ухвалено одноголосно.

Протокол зборів буде направлений до ЦВК для ухвалення рішення про реєстрацію ініціативної групи, що дозволить розпочати збір підписів на підтримку висуванця.

У березні наступного року Путін візьме участь у виборах президента вп’яте. Для реєстрації йому потрібно зібрати 300 тис. підписів виборців.

Рада Федерації на засіданні 7 грудня ухвалила постанову про призначення виборів президента РФ. ЦВК РФ 8 грудня ухвалила рішення про проведення виборів протягом трьох днів – з 15 по 17 березня наступного року.