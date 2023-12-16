Політика

Ініціативна група підтримала самовисування Путіна

16 Грудня 2023 13:31
читать на русском →
путін

Ініціативна група виборців підтримала кандидатуру Володимира Путіна як самовисуванця на майбутніх виборах президента Росії у березні 2024 року.

Як передає “Інтерфакс”, відповідне рішення було ухвалено у суботу на зборах ініціативної групи виборців.

Голова виконкому “Народного фронту” Михайло Кузнєцов під час зборів повідомив, що рішення було ухвалено одноголосно.

Протокол зборів буде направлений до ЦВК для ухвалення рішення про реєстрацію ініціативної групи, що дозволить розпочати збір підписів на підтримку висуванця.

У березні наступного року Путін візьме участь у виборах президента вп’яте. Для реєстрації йому потрібно зібрати 300 тис. підписів виборців.

Рада Федерації на засіданні 7 грудня ухвалила постанову про призначення виборів президента РФ. ЦВК РФ 8 грудня ухвалила рішення про проведення виборів протягом трьох днів – з 15 по 17 березня наступного року.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
16 Грудня 2023 12:41

ЗМІ: Залужний замислює новий наступ
16 Грудня 2023 14:52

Умєров закликає до “інформаційної гігієни”
16 Грудня 2023 14:21

РФ перекидає свіжих штурмовиків на Куп’янський напрямок
16 Грудня 2023 13:05

FT: Україна має право нервувати
16 Грудня 2023 11:05

Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Трохи прикро…
Віталій ПОРТНИКОВ

Слово пацана
Сергій ФУРСА

Що по допомозі США? Нас всі кинули? Ми всі помремо?
Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
Павло КАЗАРІН

Комфорт тилової реальності
усі думки