Суспільство

Ілон Маск візьме участь у конференції на території РФ

13 Листопада 2023 20:05
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Ілон Маск

Американський мільярдер Ілон Маск візьме участь у конференції з питань штучного інтелекту AI Journey 2023, яка незабаром відбудеться у Росії.

Про це пише видання EUReporter.

За словами видання, участь Маска в російській конференції щодо штучного інтелекту може бути пов’язана з нещодавнім анонсом Маском нейромережі Grok від xAI, яка стане конкурентом ChatGPT. 

За даними джерел EUReporter, Маск виступить на заході в якості спікера. При цьому видання не уточнює, чи буде Маск летіти до РФ для очного відвідування конференції або ж обмежиться виступом в онлайн-форматі.

На конференції також планують виступити дослідники з Індії, Китаю та інших країн, зазначає EUReporter.


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