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ГУР підтверджує використання окупантами терміналів супутникового зв’язку Starlink

11 Лютого 2024 10:56
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Starlink, гур
ГУР: Окупанти дійсно використовують термінали Starlink на ТОТ України / Фото з відкритих джерел

Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтверджує використання систем супутникового зв’язку Starlink російськими окупантами на фронті.

Як повідомили в розвідуправлінні, радіоперехоплення розмови загарбників свідчить, що для налагодження доступу до інтернету термінали Starlink встановили, наприклад, у підрозділах 83-ї одшбр зс рф.

“Окупаційні війська 83-ї десантно-штурмової бригади терористичної росії діють у Донецькій області поблизу Кліщіївки та Андріївки”, – повідомляє ГУР.

Представник ГУР МО України Андрій Юсов зазначив, що масштаб використання росіянами терміналів Starlink на війні зростає.

«Так, зафіксовані випадки використання російськими окупантами даних пристроїв. Це починає набирати системного характеру», ― заявив він.


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ГУР підтверджує використання окупантами терміналів супутникового зв’язку Starlink
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