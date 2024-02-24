ГУР підтвердило збиття російського літака А-50У

Літак дальнього радіолокаційного виявлення вкс рф А-50У був збитий 23 лютого 2024 року поблизу міста пріморско-ахтарск на Азовському морі. Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними розвідки, останній зліт А50У здійснив 23 лютого 2024 року о 15:50 з аеродрому «ахтубінск» та мав виконувати терористичні завдання держави-агресора росії поблизу населених пунктів пріморско-ахтарск ― зєрноґрад.

“Різке припинення роботи у вказаному районі радіолокаційного комплексу «шмєль», яким обладнано А-50У, зафіксували станції радіотехнічної розвідки ГУР МО України о 18:45.

Вогневе ураження модернізованого ДРЛВ А-50У вкс рф також підтверджують радіоперехоплення розмови екіпажу прикриття Су-35”, – йдеться у повідомленні ГУР.

Один з російських пілотів у радіоефірі повідомив, що спостерігав роботу ППО, спалах та вибухи.

“Додатковою ознакою успіху спільної операції ГУР МО України та Повітряних Сил ЗСУ є наказ припинити місії для двох літаків Су-35, а також трьох бортів Су-34 вкс рф , які виконували завдання поблизу н.п. міллєрово ― частина з них планувала завдати авіаударів поблизу Авдіївки”, – зазначено в повідомленні.

Версії

Загибель другого літака дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50 лише через 40 днів після того, як у середині січня було втрачено ще один борт, дає привід припустити, що їх справді могли збити українські військові, вважають спостерігачі.

Обидва літаки брали безпосередню участь у війні з Україною, однак обставини їхньої загибелі настільки незвичні, що однозначну відповідь на запитання, хто і як міг це зробити, дати важко.

За попередньою інформацією, А-50, збитий 23 лютого, впав у районі хутора Трудова Вірменія в Краснодарському краї. До найближчої точки на лінії фронту від цього хутора – приблизно 250 кілометрів. ЗСУ не використовує наземні зенітні засоби, здатні атакувати літаки на такій відстані від лінії фронту.

Літак, збитий 14 січня, перебував приблизно за 150 кілометрів від лінії фронту. Похибка в цих розрахунках може бути досить великою, оскільки був відомий приблизний район, де знаходився А-50. Проте це була майже межа дальності комплексу Patriot – найбільш далекобійного з українських ЗРК.

Щоправда, не можна виключати, що ЗСУ могли застосувати радянський зенітно-ракетний комплекс С-200, якимось чином допрацювавши його. Дальність деяких ракет цього ЗРК досягає 300 кілометрів.

Однак, по-перше, це стаціонарна система, і розгортати її поблизу лінії фронту було б небезпечно. По-друге, під час нинішньої війни українці використовували С-200 переважно для обстрілів наземних цілей.

Ще одна версія – “дружній вогонь”. Як і в першому випадку, 23 лютого літак ДРЛВ міг бути збитий помилково російськими зенітниками. Хоча навіть без урахування того, що на літаку мала працювати система розпізнавання “свій-чужий”, розпізнати таку велику ціль на екрані радара оператори мали б вміти.

Нарешті, коментатори в телеграм-каналах обговорюють можливість того, що в Україну могли бути поставлені винищувачі F-16. Ця версія здається найменш імовірною, оскільки підлетіти непоміченим до літака, який стежить за винищувачами противника, складно.

Судячи з повідомлень у різних каналах, які не були офіційно підтверджені, збитий літак міг мати модифікацію А-50У. Втрата такого літака для російських ПКС дуже серйозна – це модернізований літаючий радар, який добре бачить на великій відстані низьколітаючі і малопомітні цілі.

Таких літаків у Росії небагато. Вважається, що в льотному стані А-50У у Росії менше 10, хоча точних даних у відкритому доступі немає. Згідно з довідником Military Balance 2022, перед початком війни у Росії було три одиниці А-50 і шість А-50У.

Із втратою двох із них у ПКС буде ще менше можливостей контролювати повітряний простір над лінією фронту і в українському тилу, що, зокрема, полегшить і дії української авіації.