Грузія стала кандидатом на членство в ЄС

Європейська рада на своєму засіданні в Брюсселі в четвер підтримало рекомендацію Єврокомісії і надала Грузії статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

Про це повідомив голова Європейської ради Шарль Мішель, повідомляє “Європейська правда”

“Європейська рада надала статус кандидата (на членство. – Ред.) Грузії”, – написав Мішель у Twitter (X).

Прем’єр Грузії Іраклій Гарібашвілі коротко прокоментував рішення. “Вітаю! Європейська рада вирішила надати Грузії статус кандидата на членство в ЄС!” – написав він у Facebook.