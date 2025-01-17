Суспільство

Гори згорілої техніки: військові показали результат ворожого штурму на Сіверському напрямку
17 Січня 2025 09:27
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Знищена російська техніка, Сіверський напрямок / Скриншот із відео
Знищена російська техніка, Сіверський напрямок / Скриншот із відео

Російські військові здійснили чергову безуспішну атаку на позиції ЗСУ на Сіверському напрямку. Результат – загарбників знищено разом із технікою.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні “Луганськ”.

“Чергова спроба захопити наші позиції обернулася для окупантів справжнім пеклом. Гори згорілої техніки, розкидані залишки підрозділів – ось ціна їхнього марення”, – зазначили військові.

Втрати ворога уточнюються.

За даними Генштабу ЗСУ, на Сіверському напрямку минулої доби ворог п’ять разів атакував в районах Білогорівки, Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.


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