Гори згорілої техніки: військові показали результат ворожого штурму на Сіверському напрямку

Російські військові здійснили чергову безуспішну атаку на позиції ЗСУ на Сіверському напрямку. Результат – загарбників знищено разом із технікою.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні “Луганськ”.

“Чергова спроба захопити наші позиції обернулася для окупантів справжнім пеклом. Гори згорілої техніки, розкидані залишки підрозділів – ось ціна їхнього марення”, – зазначили військові.

Втрати ворога уточнюються.

За даними Генштабу ЗСУ, на Сіверському напрямку минулої доби ворог п’ять разів атакував в районах Білогорівки, Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.