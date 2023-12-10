Політика

Головком ЗС Швеції відвідав на фронті українську бригаду

10 Грудня 2023 20:47
читать на русском →
швеція, допомога

Головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден відвідав підрозділи 45-ї окремої артилерійської бригади, які виконують завдання на Східному напрямку. Про це у неділю, 10 грудня, повідомила пресслужба бригади.

“Хочу зазначити, що я дуже задоволений бути тут. Ми вражені тим, що ви робите у вашій битві”, – сказав генерал.

Під час зустрічі генерал Бюден поспілкувався з артилеристами та піхотинцями, які проходили навчання у Швеції та високо оцінив їхню бойову роботу. Зокрема, він запитав, чи була підготовка, яку українські воїни отримали у Швеції, “актуальною і точною” для ведення бойових дій в Україні. Українські військовослужбовці відповіли, що з перших днів одразу почали її застосовувати.

Своєю чергою військові подякували Бюдену та Швеції за стійку підтримку українського народу у боротьбі за незалежність.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
10 Грудня 2023 22:30

Зеленський зустрінется з Байденом
10 Грудня 2023 20:22

Ворог атакує на семи напрямках, відбулось 82 бойових зіткнення
10 Грудня 2023 19:20

Зеленський та Орбан провели зустріч “на ногах”
10 Грудня 2023 19:03

Питання про початок переговорів з Україною внесено до проекту пропозицій на саміт ЄС
10 Грудня 2023 18:44

Зеленський побажав Аргентині здивувати світ
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Слово пацана
Сергій ФУРСА

Що по допомозі США? Нас всі кинули? Ми всі помремо?
Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
Павло КАЗАРІН

Комфорт тилової реальності
Костянтин НЕМІЧЕВ

ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ?
усі думки