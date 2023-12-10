Головком ЗС Швеції відвідав на фронті українську бригаду

Головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден відвідав підрозділи 45-ї окремої артилерійської бригади, які виконують завдання на Східному напрямку. Про це у неділю, 10 грудня, повідомила пресслужба бригади.

“Хочу зазначити, що я дуже задоволений бути тут. Ми вражені тим, що ви робите у вашій битві”, – сказав генерал.

Під час зустрічі генерал Бюден поспілкувався з артилеристами та піхотинцями, які проходили навчання у Швеції та високо оцінив їхню бойову роботу. Зокрема, він запитав, чи була підготовка, яку українські воїни отримали у Швеції, “актуальною і точною” для ведення бойових дій в Україні. Українські військовослужбовці відповіли, що з перших днів одразу почали її застосовувати.

Своєю чергою військові подякували Бюдену та Швеції за стійку підтримку українського народу у боротьбі за незалежність.