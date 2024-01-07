Голова Євроради Шарль Мішель вирішив достроково залишити посаду

Голова Євроради Шарль Мішель достроково залишить посаду та візьме участь у виборах до Європарламенту. Посади голови Євроради та депутата парламенту поєднувати не можна.

У розмові з пресою Мішель зазначив, що ім’я його наступника може бути названо наприкінці червня чи на початку липня.

Голова Євроради братиме участь у виборах від ліберальної бельгійської партії “Реформаторський рух”. Він очолював її з 2011 по 2019 рік.

Мішель виконуватиме свої поточні обов’язки доти, доки не прийме присягу як член Європарламенту 16 липня. Якщо на той час кандидатуру наступника не буде визначено, то виконуватиме обов’язки голови Європейської ради представник Угорщини, оскільки в цей час країна буде головою в Раді ЄС.

Шарлю Мішелю 48 років. Він уродженець Бельгії. Посаду голови Євроради він обійняв у 2019 році, змінивши на посаді Дональда Туска. До цього політик обіймав посаду прем’єр-міністра Бельгії та був наймолодшим главою уряду країни.

Термін повноважень Мішеля спливає у листопаді 2024 року. Вибори до Європарламенту заплановані на початок червня. Голову Євроради призначають на два з половиною роки із можливістю продовження повноважень на такий самий термін.