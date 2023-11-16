Політика

Голосування щодо вступу Швеції в НАТО перенесли

16 Листопада 2023 17:11
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швеція, нато

Комісія у закордонних справах турецького парламенту відклала голосування щодо заявки Швеції на членство в НАТО. Парламентарі вирішили провести додаткові переговори.

Про це повідомляє Reuters з посилання на голову комісії Фуата Октая.

Рішення комісії вкотре розтягує процес ратифікації, який триває вже 18 місяців.

Октай зазначив, що комісія проведе подальші переговори та може повернути законопроєкт до порядку денного наступного тижня, але він не назвав чітких часових рамок.

“Щоб усі наші законодавці схвалили членство Швеції в НАТО, вони повинні бути повністю переконані. Ми обговоримо все це на нашому наступному засіданні комісії”, — сказав він після багатогодинних дебатів.

Комісія може погоджувати законопроєкти простою більшістю. На засідання можуть запросити шведського посла для інформування законодавців, якщо це буде необхідно і якщо регламент парламенту це дозволить, зазначив Октай.


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