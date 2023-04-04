Суспільство

Хмельницька облрада заборонила діяльність УПЦ МП

4 Квітня 2023 19:15
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церква

Хмельницька обласна рада ухвалила заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату – про це її прес-служба заявила 4 квітня, передає Радіо Свобода.

Депутати ухвалили рішення «Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій на території Хмельницької області», яке передбачає заборонити діяльність УПЦ МП на території Хмельниччини.

«Окрім того, рекомендовано органам місцевого самоврядування Хмельницької області здійснити заходи з проведення інвентаризації земельних ділянок, що перебувають в користуванні Української Православної Церкви (московського патріархату) з подальшим припиненням права користування на такі земельні ділянки шляхом прийняття відповідних рішень», – йдеться в повідомленні.

УПЦ МП наразі не коментувала це рішення.

2 квітня в Хмельницькому сталася сутичка між військовим та духовенством храму Української православної церкви (московського патріархату). Як стверджував депутат обласної ради Віктор Бурлик, попи побили військового. Натомість прес-служба УПЦ (МП) назвала інцидент «провокацією».


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