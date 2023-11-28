Кримінал

Хмельниччину атакували “шахеди”: уламки дрона впали на дах будинку

28 Листопада 2023 08:19
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ппо

Проти ночі 28 листопада на Хмельниччині лунала повітряна тривога. Область вкотре атакували російські “шахеди”, працювали сили протиповітряної оборони.

Про це повідомив перший заступник очільника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

Повітряну тривогу у Хмельницькій області оголосили о 04:42. Вона тривала до 06:07.

“Інформую. Під час ранкової ворожої атаки працювали сили ППО. Внаслідок збиття ударного повітряного об’єкту уламки впали на дах приватного будинку на території Хмельницького району. Пожежі немає. Травмованих немає. Всі відповідні служби працюють на місці події. Дякуємо ЗСУ за надійну оборону неба над Хмельниччиною”, – зазначив Тюрін.

У Повітряному командуванні “Захід” Повітряних Сил ЗС України зазначили, що вранці 28 листопада 2023 року окупанти атакували територію України з південно-східного напрямку ударними БпЛА типу “Shahed”.

“В результаті бойової роботи протиповітряною обороною повітряного командування “Захід” у Хмельницькій області знищено 1 ворожий безпілотник “Shahed-131/136”, – йдеться у повідомленні.


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